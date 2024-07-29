На Николаевском шоссе Таганрога «Газель» сбила велосипедиста

Рано утром 29 июля в Таганроге водитель автомобиля «Газель» сбил велосипедиста, сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

Происшествие случилось в 05.50 в районе дома № 26 на Николаевском шоссе. По предварительной информации, 60-летний водитель автомобиля «ГАЗ» сбил 35-летнего мужчину, который перекатывал велосипед через дорогу справа налево по ходу движения автомобиля.

В результате ДТП велосипедист с полученными травмами был доставлен в медицинское учреждение. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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Фото Госавтоинспекции РО