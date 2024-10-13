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На Дону в ДТП с автобусом насмерть разбился мотоциклист

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12 октября в Ростовской области после столкновения с автобусом насмерть разбился 38-летний водитель мотоцикла, сообщает региональная Госавтоинспекция.

Новости Ростовской области

Авария случилась около четырех часов дня на проспекте Победы Революции в Шахтах. По предварительной информации, 62-летний водитель автобуса «ПАЗ» при повороте налево на нерегулируемом перекрестке не предоставил преимущества в движении мотоциклу Honda, который ехал во встречном направлении. Уточняется, что пассажиров в автобусе не было.

«В результате ДТП 38-летний водитель мотоцикла скончался на месте происшествия», — пишет источник.

Полицейские устанавливают все обстоятельства случившегося.

Ранее мы рассказали, что на Дону два человека получили травмы в массовой аварии.

Фото Госавтоинспекции РО

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ДТП новости происшествия Ростовская область
Таганрогская правда
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