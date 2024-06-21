В Таганроге во время аварии перевернулась «Газель»

Вечером 20 июня в Таганроге во время ДТП в переулке Красном перевернулась «Газель», сообщает городская Госавтоинспекция. На месте происшествия работали спасатели.

Авария случилась в 21.10 в районе дома № 7. На дороге столкнулись автомобиль «ГАЗ 2107», которым управлял 27-летний водитель и «LADA Granta», за рулем которой находился 56-летний мужчина. От удара «Газель» перевернулась.

В результате ДТП машины получили механические повреждения, пострадавших нет, — сообщает источник.

Полицейские выясняют все обстоятельства происшествия.

Ранее мы рассказали, что в Таганроге неизвестный водитель сбил пешехода.

Фото ВК «Таганрогское ДПС»