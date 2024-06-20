Главная » Новости Таганрога

В Таганроге неизвестный водитель сбил пешехода

На чтение 1 мин Просмотров 25 Опубликовано

ДТП произошло 19 июня в Таганроге на улице Советской, 74 Б. Водителя, сбившего пешехода, разыскивает полиция.

Новости Таганрога

«19 июня, около 17.50, на ул. Советской, 74 Б неустановленный автомобиль под управлением неустановленного водителя допустил наезд на пешехода, после чего скрылся с места ДТП», — сообщает инспектор по пропаганде городского ОГИБДД Яна Султанова.

Полицейские устанавливают все обстоятельства случившегося. Если вы стали очевидцем происшествия и можете сообщить какую-либо информацию об обстоятельствах аварии, а также предоставить записи с видеорегистратора, позвоните в ОГИБДД Таганрога по телефонам: 102 или 8 (8634) 632-137.

Фото Анатолия Ивашова (из архива «Таганрогской правды»)

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

безопасность ГИБДД ДТП ДТП Таганрог
Таганрогская правда
Добавить комментарий

Этот сайт защищен reCAPTCHA и применяются Политика конфиденциальности и Условия обслуживания применять.

Срок проверки reCAPTCHA истек. Перезагрузите страницу.

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Политика конфиденциальности и защиты информации

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности

© 2024 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru