В Таганроге неизвестный водитель сбил пешехода

ДТП произошло 19 июня в Таганроге на улице Советской, 74 Б. Водителя, сбившего пешехода, разыскивает полиция.

«19 июня, около 17.50, на ул. Советской, 74 Б неустановленный автомобиль под управлением неустановленного водителя допустил наезд на пешехода, после чего скрылся с места ДТП», — сообщает инспектор по пропаганде городского ОГИБДД Яна Султанова.

Полицейские устанавливают все обстоятельства случившегося. Если вы стали очевидцем происшествия и можете сообщить какую-либо информацию об обстоятельствах аварии, а также предоставить записи с видеорегистратора, позвоните в ОГИБДД Таганрога по телефонам: 102 или 8 (8634) 632-137.

Фото Анатолия Ивашова (из архива «Таганрогской правды»)