8 февраля в Таганроге выбежавшая на дорогу собака спровоцировала аварию на улице Александровской, где водитель вылетел на тротуар и врезался в ступени здания аптеки.

Как сообщила инспектор по пропаганде городской Госавтоинспекции Яна Султанова, авария случилась около семи часов утра в районе дома № 74 А. По предварительной информации, 47-летний водитель автомобиля Nissan Bassara пытался избежать наезда на внезапно выбежавшего на дорогу пса. В результате машина врезалась в металлическое дорожное ограждение, электрощит и бетонные ступени здания аптеки.

В результате ДТП автомобиль получил механические повреждения, пострадавших нет. Полицейские устанавливают все обстоятельства аварии.

Госавтоинспекция Таганрога призывает водителей быть внимательными и соблюдать правила дорожного движения.

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Фото Госавтоинспекции Таганрога