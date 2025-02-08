В Таганроге мусоровоз наехал на трубу газоснабжения

7 февраля в Таганроге на улице Адмирала Крюйса водитель мусоровоза наехал на газовую трубу.
ДТП произошло в 11.50 возле дома № 30\171 по улице Адмирала Крюйса.
«По предварительным данным, 48-летний водитель мусоровоза марки «КАМАЗ КО 440-7» наехал на препятствие — газовую трубу. В результате ДТП автомобиль получил механические повреждения. Пострадавших нет, газоснабжение потребителей не нарушено», — сообщила инспектор по пропаганде Госавтоинспекции Таганрога Яна Султанова.
Госавтоинспекция призывает водителей транспортных средств соблюдать предельную внимательность в жилых зонах и вблизи коммунальных объектов.
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