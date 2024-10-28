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В Таганроге внесены изменения в действующий проект ремонта Бакинского моста

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Завершить ремонт Бакинского моста подрядчики планируют до 20 ноября 2024 года.

Город

Заместитель главы администрации Таганрога по вопросам городского хозяйства Егор Долматов ответил на вопросы горожан. В числе самых обсуждаемых сейчас тем — ремонт Бакинского моста, который идет с августа текущего года.

«Во время ремонта путепровода были выявлены работы, ранее не предусмотренные проектно-сметной документацией. В связи в этим предстояло сделать ее корректировку, пройти все согласования и затем продолжить ремонт автомагистрали», — пояснил Егор Долматов.

Замглавы администрации подчеркнул, что заблаговременно предусмотреть дополнительные работы не представлялось возможным, потому что необходимость их проведения возникла только после начала ремонта.

«В настоящее время все согласования пройдены, подрядная организация планирует завершить ремонт моста до 20 ноября. Подрядчик будет привлечен к административной ответственности, ему выставят все штрафные санкции», — уточнил Егор Долматов.

Напомним, на Бакинском мосту продолжает действовать режим реверсивного движения автотранспорта. Поворот с улицы Лизы Чайкиной на путепровод по-прежнему запрещен.

Фото из архива

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Таганрогская правда
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