В Таганроге владельца забора могут оштрафовать за граффити

В Таганроге владелец привел свое ограждение в порядок после того, как на него был составлен административный протокол. Об этом сообщает на своей страничке ВК Административная инспекция Ростовской области.

Графические изображения на ограждении территории, расположенной на улице Морозова, 32 В специалисты инспекции обнаружили во время мониторинга городской территории. За нарушение Правил благоустройства в отношении владельца забора было возбуждено административное дело по ст. 5.1 Областного закона «Об административных правонарушениях».

«После составления протокола собственником объекта проведены работы по устранению выявленных нарушений», — пишет источник.

Ранее мы рассказали, что детский игровой комплекс «Корабль» в таганрогских «Дубках» не соответствует техзаданию.

Фото ВК Административная инспекция РО