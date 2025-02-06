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Детский игровой комплекс «Корабль» в таганрогских Дубках не соответствует техзаданию

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Городские власти отказались принимать объект и расторгли контракт с подрядчиком по его установке.

Благоустройство

Оборудование детского игрового комплекса «Корабль» на территории таганрогской рощи «Дубки», сроки сдачи которого неоднократно откладывались, признано не соответствующим техническому заданию. К такому выводу пришли специалисты, проводившие экспертизу. Заключение получено 24 декабря прошлого года. Напомним, контракт на установку игрового комплекса «Корабль» был заключен между МКУ «Благоустройство» и подрядчиком ООО СНПРУ «Реставрация».

Вчера заместитель главы администрации города Таганрога по вопросам городского хозяйства Егор Долматов провел совещание с представителями заказчика — МКУ «Благоустройство» и подрядчика — ООО СНПРУ «Реставрация», на котором обсуждалась сложившаяся вокруг игрового комплекса непростая ситуация.

Муниципальным контрактом была предусмотрена установка ДИК «Корабль» и 8 беседок в роще «Дубки». Оборудование было установлено. Также дополнительно МКУ «Благоустройство» выполнены работы по оборудованию освещения ДИК «Корабль», устройству газона и пешеходных дорожек, сообщает пресс-служба администрации Таганрога.

Однако в конце декабря прошлого года было получено заключение экспертизы о несоответствии оборудования ДИК «Корабль» техническому заданию. На его основании МКУ «Благоустройство» работу не принял и расторг контракт с ООО СНПРУ «Реставрация» в одностороннем порядке.

В ходе совещания подрядчик заявил, что планирует обращаться в суд. Приемка и оплата игрового комплекса «Корабль» будет возможна только по решению суда.

Фото: группа ВК «Дубки – роща Петра и МОЯ!» (из архива)

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Таганрогская правда
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