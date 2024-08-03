В Таганроге за не закрашенные на фасаде строения граффити и несвоевременный покос травы накажут представителя ресурсоснабжающей организации, сообщает на своей страничке ВК Административная инспекция Ростовской области.

Очередные нарушения Правил благоустройства обнаружены в нашем городе. На этот раз в районе дома № 5 по улице Сергея Лазо.

«Выявлены нарушения правил благоустройства, выразившиеся в непринятии мер по приведению фасада в надлежащее состояние и несвоевременном покосе сорной растительности, при содержании одного из объектов ресурсоснабжающей организации», — пишет источник.

Теперь в отношении ответственного должностного лица возбуждено дело об административном правонарушении по статье 5.1 областного закона от 25.10.2002г №273-ЗС «Об административных правонарушениях».

Ранее мы рассказали, что жителей Таганрога призвали бороться с незаконной торговлей.

Фото ВК Административная инспекция Ростовской области