Жителей Таганрога призвали бороться с незаконной торговлей

Приобретать продукты в неустановленных местах опасно. Об этом жителям Таганрога в очередной раз напоминает городская администрация.

Несанкционированная торговля, в основном, ведется с использованием подручных средств – коробок и ящиков, которые, как правило, добываются из мусорных контейнеров, а затем выставляются на тротуарах и газонах, придавая городу неприглядный внешний вид и захламляя его территорию.

Покупатели зачастую доверяют свое здоровье случайным продавцам, неверно полагая, что все, кто торгует на улице, у магазинов, рынков, остановок транспорта, — это сельхозпроизводители, реализующие самостоятельно выращенную продукцию. Но обычно такие продавцы занимаются незаконным предпринимательством, перекупая не всегда качественные товары и не имея документов, подтверждающих их безопасность. Продукты у них хранятся без соблюдения температурного режима и саннорм, а потому опасны. Массовое заболевание ботулизмом, приведшее в июне 2024 года к смертельным случаям в нескольких регионах России — это следствие несоблюдения санитарных норм.

Несмотря на кажущуюся стихийность торговли с рук, нередко она подчинена серым схемам незаконного обогащения. За гражданином, ежедневно реализующим различный товар в одном и том же месте, стоят оптовики, поставившие подобную торговлю на поток.

При этом граждане, участвующие в несанкционированной торговле, не платят налоги, то есть не приносят пользу нашему городу. Незаконная торговля приводит к недобросовестной конкуренции по отношению к легально работающим предпринимателям, которые вносят существенный вклад в развитие города.

Администрация Таганрога регулярно проводит рейдовые мероприятия. На нарушителей составляются протоколы об административные протоколы. Однако штраф в размере от 3000 до 5000 не пугает незаконных торговцев. И без помощи всех горожан навести порядок в этой сфере очень сложно.

Администрация города Таганрога призывает жителей города не поощрять деятельность незаконных торговцев, не приобретать у них товары и не получать услуги. Если мы с вами сможем отказаться от услуг несанкционированных торговых точек, это в значительной мере оздоровит атмосферу в городе и преобразит его вид.

Чаще всего торговцы осуществляют свою деятельность в переулке Гоголевском (вход в АО «Центральный рынок»), на улице Дзержинского, 165 (около магазина «Эльдорадо» и рядом с домом № 4 на улице Комарова.

Фото tagancity.ru