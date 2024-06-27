В Таганроге ведут приемку трех дорог и ремонтируют четвертую

В Таганроге в рамках нацпроекта отремонтированы уже три дороги, сейчас специалисты приступили к работам на улице Щаденко. Об этом сообщил глава городской администрации Андрей Фатеев.

По его словам, завершен ремонт на дорожных объектах в 27-м переулке, на улицах Театральной и Маршала Жукова. Сейчас там ведется приемка работ, проводится независимая экспертиза на полное соответствие нового дорожного покрытия ГОСТам.

Тем временем дорожники приступили к фрезерованию старого асфальтового покрытия на улице Щаденко, где отремонтируют участок от ул. Бабушкина и до Привокзальной площади.

В нынешнем году в рамках нацпроекта еще предстоит выполнить ремонт автомобильных дорог на Николаевском шоссе, улицах Циолковского и Адмирала Крюйса.

«Вместе с этим продолжаем текущий ремонт по устранению ямочности на дорогах. На этой неделе МКУ «Благоустройство» будет вести работы в переулке А. Глушко, на улицах Н. Кукольника, П. Тольятти, Московской и других», — рассказал Андрей Фатеев.

Ранее мы рассказали, что на улицах Таганрога проверили работу 230 светофоров.

Фото t.me/Fateev