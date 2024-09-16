В Таганроге ведется комплексный ремонт дороги на Бакинском мосту

На одной из главных транспортных артерий города — Бакинском мосту — проводится комплекс ремонтно-восстановительных работ, направленный на повышение эксплуатационной надежности путепровода.

В Таганроге продолжается ремонт дороги на Бакинском мосту, начатый во второй половине августа 2024 года.

«После демонтажа защитного слоя бетона проведены лабораторные исследования для изучения состояния существующего выравнивающего основания. Заключение данного анализа позволило сохранить выравнивающий слой без каких-либо изменений», — информирует администрация города.

На данный момент произведены работы по укладке гидроизоляции и бетонированию тротуарной части путепровода. Выполняются аналогичные работы на проезжей части перекрытого участка моста. Завершить их планируют до 1 ноября текущего года.

«Уважаемые таганрожцы, понимаем, что проводимые дорожные работы приносят ряд неудобств автомобилистам. Восстановление дорожного покрытия моста необходимо, так как он уже находился в предаварийном состоянии. Безопасное функционирование данного объекта — вопрос первостепенный!», — говорится в обращении администрации к горожанам.

Фото администрации Таганрога