Главная » Город

В Таганроге ведется комплексный ремонт дороги на Бакинском мосту

На чтение 1 мин Просмотров 21 Опубликовано

На одной из главных транспортных артерий города — Бакинском мосту — проводится комплекс ремонтно-восстановительных работ, направленный на повышение эксплуатационной надежности путепровода.

Город

В Таганроге продолжается ремонт дороги на Бакинском мосту, начатый во второй половине августа 2024 года.

«После демонтажа защитного слоя бетона проведены лабораторные исследования для изучения состояния существующего выравнивающего основания. Заключение данного анализа позволило сохранить выравнивающий слой без каких-либо изменений», — информирует администрация города.

На данный момент произведены работы по укладке гидроизоляции и бетонированию тротуарной части путепровода. Выполняются аналогичные работы на проезжей части перекрытого участка моста. Завершить их планируют до 1 ноября текущего года.

«Уважаемые таганрожцы, понимаем, что проводимые дорожные работы приносят ряд неудобств автомобилистам. Восстановление дорожного покрытия моста необходимо, так как он уже находился в предаварийном состоянии. Безопасное функционирование данного объекта — вопрос первостепенный!», — говорится в обращении администрации к горожанам.

Фото администрации Таганрога

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

Бакинский мост дорожное движение ремонт ремонт дорог
Таганрогская правда
Добавить комментарий

Этот сайт защищен reCAPTCHA и применяются Политика конфиденциальности и Условия обслуживания применять.

Срок проверки reCAPTCHA истек. Перезагрузите страницу.

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Политика конфиденциальности и защиты информации

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности

© 2024 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru