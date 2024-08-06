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В Таганроге в яму на дороге провалился мусоровоз

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Фото с места происшествия очевидцы разместили 6 августа в соцсетях.

Новости Таганрога

После прошедшего дождя на улице Доменской в Таганроге ямы покрылись водой. В одну из них и провалился задними колесами «КАМАЗ» регионального оператора «Экотранс». На некоторое время движение по этой улице было перекрыто.

Судя по комментариям в городских пабликах, такие происшествия горожан уже не удивляют.

«Странно было бы, если он не провалился на Доменской, там вообще дороги нет», — написал один из горожан. «Кто следующий? Танк? Тоже в наших ямах вполне поместится», — ответил ему другой.

Ранее мы сообщали, что 5 августа во время серьезной аварии в Таганроге пострадали четыре человека.

Фото: ВК «Таганрогское ДПС»

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Таганрогская правда
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