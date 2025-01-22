В Таганроге в смертельном ДТП погиб водитель легковушки

21 января в Таганроге во время аварии на улице Чехова насмерть разбился водитель легкового автомобиля. Об этом сообщила инспектор по пропаганде городской Госавтоинспекции Яна Султанова.
Авария произошла в 19.20 в районе дома № 46. По предварительной информации, 63-летнему водителю автомобиля Chevrolet Niva стало плохо за рулем. Он потерял управление и врезался в металлический столб.
В результате ДТП водитель скончался. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Ранее мы рассказали, что в Таганроге водитель иномарки врезался в велосипедиста.
Фото Госавтоинспекции РО
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