В Таганроге в смертельном ДТП погиб водитель легковушки

21 января в Таганроге во время аварии на улице Чехова насмерть разбился водитель легкового автомобиля. Об этом сообщила инспектор по пропаганде городской Госавтоинспекции Яна Султанова.

Авария произошла в 19.20 в районе дома № 46. По предварительной информации, 63-летнему водителю автомобиля Chevrolet Niva стало плохо за рулем. Он потерял управление и врезался в металлический столб.

В результате ДТП водитель скончался. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее мы рассказали, что в Таганроге водитель иномарки врезался в велосипедиста.

Фото Госавтоинспекции РО