Вчера вечером, 20 апреля, в Таганроге во время серьезной аварии на улице Дзержинского пострадал водитель, сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции. На месте происшествия работали спасатели.

Авария случилась в 19.25 на пересечении улиц Дзержинского и Морозова. По предварительной информации, 55-летний водитель автомобиля «ВАЗ 2106» не предоставил преимущества в движении автомобилю «Opel Astra», за рулем которого находился водитель 2006 года рождения.

В результате столкновения пострадал водитель автомобиля «ВАЗ 2106». Из сильно поврежденной машины его извлекли таганрогские спасатели и передали медикам скорой помощи. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Фото ВК «Таганрогское ДПС» и скрин видео «Мой Таганрог»