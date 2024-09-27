В Таганроге в финальный этап конкурса на пост главы города вышли двое претендентов

Сегодня состоялось второе заседание комиссии Городской Думы по проведению конкурса по отбору кандидатур на должность главы города Таганрога.

Заседание стало заключительным этапом конкурса, который состоял в оценке уровня образования, профессиональных знаний и навыков, необходимых для исполнения должностных обязанностей Главы города Таганрога.

В конкурсе приняли участие кандидаты, допущенные к нему по итогам первого заседания комиссии 24 сентября: Роман Бобровников, Светлана Камбулова, Сергей Новиков и Александр Балаев. Кандидат Андрей Фатеев принял решение в конкурсе не участвовать.

Решением комиссии конкурс признан состоявшимся. По результатам профессионального тестирования и собеседования наибольшее количество баллов набрали Светлана Камбулова и Сергей Новиков.

Данные кандидатуры комиссия предложит Городской Думе для рассмотрения и принятия решения об избрании одной из них на должность Главы города Таганрога. Заседание Городской Думы планируется провести на следующей неделе.

Источник и фото: Городская города Таганрога

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