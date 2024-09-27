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В Таганроге в финальный этап конкурса на пост главы города вышли двое претендентов

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Сегодня состоялось второе заседание комиссии Городской Думы по проведению конкурса по отбору кандидатур на должность главы города Таганрога.

#Официально

Заседание стало заключительным этапом конкурса, который состоял в оценке уровня образования, профессиональных знаний и навыков, необходимых для исполнения должностных обязанностей Главы города Таганрога.

В конкурсе приняли участие кандидаты, допущенные к нему по итогам первого заседания комиссии 24 сентября: Роман Бобровников, Светлана Камбулова, Сергей Новиков и Александр Балаев. Кандидат Андрей Фатеев принял решение в конкурсе не участвовать.

Решением комиссии конкурс признан состоявшимся. По результатам профессионального тестирования и собеседования наибольшее количество баллов набрали Светлана Камбулова и Сергей Новиков.

Данные кандидатуры комиссия предложит Городской Думе для рассмотрения и принятия решения об избрании одной из них на должность Главы города Таганрога. Заседание Городской Думы планируется провести на следующей неделе.

Источник и фото: Городская города Таганрога

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Таганрогская правда
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