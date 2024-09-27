Андрей Фатеев отказался от участия в конкурсе на должность главы города

О своем «непростом» решении он сообщил таганрожцам в телеграм-канале.

Андрей Фатеев, занимающий в настоящее время должность главы администрации Таганрога, сообщил о том, что покидает пост и не намерен участвовать в конкурсе на замещение этой должности. Он назвал свое решение «непростым шагом», поскольку Таганрог для него — «родной и любимый город».

«За время работы в должности главы администрации было сделано многое. Об этом рассказывал на своих страницах в социальных сетях. Все вместе мы переживали и радостные моменты, были рядом в тревожных ситуациях, сталкивались с проблемами, решали их. Убеждён, что в Таганроге живут отзывчивые, неравнодушные, временами эмоциональные люди, имеющие своё мнение и настоящий твердый характер», — обратился Андрей Фатеев к жителям города.

Андрей Фатеев также отметил, что количество подписчиков на его страницы в социальных сетях выросли за время его работы, и сообщил, что готов передать свои аккаунты новому руководителю города, когда его кандидатура будет утверждена.

«Спасибо всем, кто был рядом, кто помогал и поддерживал! Каждому из вас желаю крепкого здоровья, благополучия. Относитесь с таким же трепетом к городу, любите Таганрог всей душой и помните, что только вместе можно добиваться хороших результатов!», — эмоционально попрощался Андрей Фатеев с таганрожцами.

Андрей Фатеев стал главой администрации Таганрога, выиграв конкурс весной 2023 года. До этого он занимал пост министра образования Ростовской области. О своем новом месте работы в прощальном посте он ничего не сообщил.

Ранее сообщалось, что на должность главы города Таганрога претендуют пять человек. Кроме снявшего свою кандидатуру действующего главы Андрея Фатеева это Роман Бобровников, Светлана Камбулова, Сергей Новиков и Александр Балаев.

Фото: телеграм-канал Андрея Фатеева (из архива)