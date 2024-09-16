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В Таганроге в центре и на Русском Поле вода будет подаваться пониженным давлением

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Ориентировочное время нормализации водоснабжения — 16 часов 16 сентября.

Новости Таганрога

В связи с производством работ в двух районах Таганрога — в центре и на Русском Поле, будут наблюдаться перебои с водой. В центре без воды будут два дома по ул. Фрунзе №45 и 45/1. Об этом сообщает МУП «Водоканал».

Также из-за проведения работ по адресу Чехова — Сызранова водоснабжение будет осуществляться пониженным давлением в районе, ограниченном ул. Чехова, ул. Сызранова, ул. С. Шило, ул. Чучева, ул. Пархоменко.

В обоих случаях ориентировочное время завершения работ — сегодня, 16.00.

Фото: «Таганрогская правда» (из архива)

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Таганрогская правда
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