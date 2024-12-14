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В Таганроге увеличилось число обращений, поступивших через муниципальный центр управления

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За 10 месяцев 2024 года муниципальным центром управления (ЦМУ) Таганрога обработано 23 742 сообщения от жителей города (в 2023 году их было 13 589).

Новости Таганрога

Помимо запросов, поступающих по линии ЦМУ, в адрес главы города Таганрога, заместителей главы администрации Таганрога за указанный период поступило 2 354 обращения граждан, что на 7 % меньше количества обращений, поступивших за 10 месяцев 2023 года (2 543). Такие цифры в своем отчете перед горожанами привела глава города Таганрога Светлана Камбулова.

Чаще всего обращения граждан касаются вопросов ЖКХ, экономики, соцсферы.

«Одной из важных для администрации Таганрога задач является повышение качества работы с обращениями граждан. Для этого идет внедрение современных информационных технологий, мы участвуем в социально-значимых проектах, которые позволяют оптимизировать обратную связь, усилить ответственность сотрудников. Считаю, что необходимо вовремя отвечать и на комментарии людей, особое внимание обращать на качество ответов. Они должны быть четкими, конкретными, а главное правдивыми», — отметила глава города.

Тема работы с обращениями граждан приоритетная и для донского правительства. Так, врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь на недавнем заседании комиссии по противодействии коррупции подчеркнул, что система обратной связи нуждается в «донастройке».

«Наша общая задача — в коммуникациях информацию принять, дать честный ответ о том, в чем проблема заключается, постараться вместе эту проблему решить. Учитывая высокую активность и большое количество обращений, работа непростая, достаточно емкая, с точки зрения и количества людей, в ней занятых, и вовлеченности муниципалитетов», — сказал Юрий Слюсарь.

Напомним, жители Таганрога могут оставить обращение через сервис «Платформа обратной связи» (ПОС), работающий на Госуслугах. Обратиться можно с любым вопросом, который беспокоит. Например, если в переулке нет освещения, образовалась стихийная свалка, необходимо обновить дорожную разметку в зоне пешеходного перехода. Сообщение через ПОС поможет ускорить решение проблемы. А заявитель оперативно получит ответ. Кроме того, можно оценить обратную связь и проделанную работу.

Фото из архива

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администрация Таганрога обратная связь Правительство Ростовской области Светлана Камбулова Юрий Слюсарь
Таганрогская правда
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