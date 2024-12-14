В Таганроге увеличилось число обращений, поступивших через муниципальный центр управления

За 10 месяцев 2024 года муниципальным центром управления (ЦМУ) Таганрога обработано 23 742 сообщения от жителей города (в 2023 году их было 13 589).

Помимо запросов, поступающих по линии ЦМУ, в адрес главы города Таганрога, заместителей главы администрации Таганрога за указанный период поступило 2 354 обращения граждан, что на 7 % меньше количества обращений, поступивших за 10 месяцев 2023 года (2 543). Такие цифры в своем отчете перед горожанами привела глава города Таганрога Светлана Камбулова.

Чаще всего обращения граждан касаются вопросов ЖКХ, экономики, соцсферы.

«Одной из важных для администрации Таганрога задач является повышение качества работы с обращениями граждан. Для этого идет внедрение современных информационных технологий, мы участвуем в социально-значимых проектах, которые позволяют оптимизировать обратную связь, усилить ответственность сотрудников. Считаю, что необходимо вовремя отвечать и на комментарии людей, особое внимание обращать на качество ответов. Они должны быть четкими, конкретными, а главное правдивыми», — отметила глава города.

Тема работы с обращениями граждан приоритетная и для донского правительства. Так, врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь на недавнем заседании комиссии по противодействии коррупции подчеркнул, что система обратной связи нуждается в «донастройке».

«Наша общая задача — в коммуникациях информацию принять, дать честный ответ о том, в чем проблема заключается, постараться вместе эту проблему решить. Учитывая высокую активность и большое количество обращений, работа непростая, достаточно емкая, с точки зрения и количества людей, в ней занятых, и вовлеченности муниципалитетов», — сказал Юрий Слюсарь.

Напомним, жители Таганрога могут оставить обращение через сервис «Платформа обратной связи» (ПОС), работающий на Госуслугах. Обратиться можно с любым вопросом, который беспокоит. Например, если в переулке нет освещения, образовалась стихийная свалка, необходимо обновить дорожную разметку в зоне пешеходного перехода. Сообщение через ПОС поможет ускорить решение проблемы. А заявитель оперативно получит ответ. Кроме того, можно оценить обратную связь и проделанную работу.

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