В Таганроге устраняют последствия подтоплений после мощного ливня

В минувшие выходные городские службы устраняли последствия подтоплений, вызванных обильными осадками.

Напомним, сильный ливень обрушился на город в пятницу, 26 июня.

Как сообщает МКУ «Благоустрйцство», работы по очистке ливневок проводились на улицах Петровской, Греческой, Дзержинского, Социалистической, Ленина, Москатова, Театральной, Ломоносова, Чехова, С. Шило, Инструментальной, Александровской, а также в Малом Садовом переулке и районе Марцевского треугольника.

Кроме того, специалисты учреждения оперативно ликвидировали засоры в системе водоотведения возле торгового центра «Москва» на улице Дзержинского и на пересечении улицы Александровской и 10-го переулка.

Работа по устранению последствий непогоды продолжается.

Ранее мы рассказывали о том, что 27 июня на Центральный пляж Таганрога завезли песок взамен смытого дождем.

Фото: МКУ «Благоустройство»