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На Центральный пляж Таганрога завезли песок взамен смытого дождем

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Утром 27 июня на Центральный пляж Таганрога завезли песок взамен смытого вчерашним ливнем. Об этом сообщил заместитель главы городской администрации Егор Долматов.

#ЖКХ

По его словам, сотрудники коммунальной службы приступили к восстановлению пляжной линии после непогоды. Сейчас ведутся работы по выравниванию завезенного песка.

Ранее Егор Долматов пообещал, что пляж восстановят в течение двух дней.

Фото: мессенджер «MAX» Егора Долматова

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Таганрогская правда

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