На Центральный пляж Таганрога завезли песок взамен смытого дождем

Утром 27 июня на Центральный пляж Таганрога завезли песок взамен смытого вчерашним ливнем. Об этом сообщил заместитель главы городской администрации Егор Долматов.
По его словам, сотрудники коммунальной службы приступили к восстановлению пляжной линии после непогоды. Сейчас ведутся работы по выравниванию завезенного песка.
Ранее Егор Долматов пообещал, что пляж восстановят в течение двух дней.
Фото: мессенджер «MAX» Егора Долматова
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