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В Таганроге устраняют порывы на водопроводе в нескольких районах

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10 декабря в Таганроге из-за порывов на городских сетях ограничена подача воды в нескольких районах. Об этом сообщает МУП «Управление «Водоканал».

Город

Работы ведутся на улице Дзержинского, 144. В связи с этим водоснабжение осуществляется пониженным давлением на улицах Дзержинского и Морозова. Примерно до 16 часов.

Утечку устраняют на пересечение переулка 1-го Нового и улицы Л. Чайкиной. Вода подается пониженным давлением в части Северного микрорайона. Ориентировочно до 16 часов.

Еще один порыв устраняют на улице Театральной, 32.  Водоснабжение будет осуществляться пониженным давлением на улицах Мичурина, Театральной и Вишневой Ориентировочно до 16 часов.

Аварийные работы ведутся Большом проспекте, 16. Поэтому вода подается пониженным давлением на улице Кузнечной до 16 часов.

Нехватку воды в кранах примерно до 18 часов могут наблюдать жители улиц Чехова, Шило, Сызранова, Чучева из-за того, что ремонтные работы ведутся в районе дома № 346 на улице Чехова.

Фото из архива

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Таганрогская правда
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