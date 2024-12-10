10 декабря в Таганроге из-за порывов на городских сетях ограничена подача воды в нескольких районах. Об этом сообщает МУП «Управление «Водоканал».

Работы ведутся на улице Дзержинского, 144. В связи с этим водоснабжение осуществляется пониженным давлением на улицах Дзержинского и Морозова. Примерно до 16 часов.

Утечку устраняют на пересечение переулка 1-го Нового и улицы Л. Чайкиной. Вода подается пониженным давлением в части Северного микрорайона. Ориентировочно до 16 часов.

Еще один порыв устраняют на улице Театральной, 32. Водоснабжение будет осуществляться пониженным давлением на улицах Мичурина, Театральной и Вишневой Ориентировочно до 16 часов.

Аварийные работы ведутся Большом проспекте, 16. Поэтому вода подается пониженным давлением на улице Кузнечной до 16 часов.

Нехватку воды в кранах примерно до 18 часов могут наблюдать жители улиц Чехова, Шило, Сызранова, Чучева из-за того, что ремонтные работы ведутся в районе дома № 346 на улице Чехова.

Фото из архива