В Таганроге устраняют две аварии на водопроводных сетях

14 января в двух районах Таганрога ведутся аварийные работы на водопроводных сетях. Ограничено водоснабжение на некоторых улицах города, сообщает МУП «Управление «Водоканал».

Специалисты коммунальной службы устраняют аварию на улице Сергея Шило, 186/2. В связи с этим водоснабжение осуществляется пониженным давлением в районе Безымянного проезда, улицы Ломоносова, Поляковского шоссе и городка Авиаторов. Примерно до 17 часов.

Ремонтные работы ведутся на станции Марцево, ж/д № 1. Поэтому вода подается пониженным давлением в железнодорожных домах станции Марцево. Ориентировочно до 15 часов.

Ранее мы рассказали, что 14 января в Таганроге отключили свет на нескольких улицах.

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