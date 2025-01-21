Главная » #ЖКХ

В Таганроге устраняют аварию на водопроводе в Северном микрорайоне

На чтение 1 мин Просмотров 55 Опубликовано

21 января в Таганроге устраняют утечку на водопроводе воды в Северном микрорайоне. До вечера подача воды ограничена на многих улицах города, сообщает МУП «Управление «Водоканал».

#ЖКХ

Аварийные работы ведутся в переулке 1-м Новом, 12. В связи с этим водоснабжение осуществляется пониженным давлением в Северном микрорайоне, на улицах Бакинской, Л. Чайкиной, Инициативной, Нижней Линии, Шаумяна, Бабушкина, Социалистической и в районе Михайловки. Ориентировочно до 20 часов.

Ранее мы рассказали, что плановые отключения электроэнергии продолжатся в Таганроге с 20 по 22 января.

Фото из архива

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

Водоканл ЖКХ нет воды новости Таганрог
Таганрогская правда
Добавить комментарий

Этот сайт защищен reCAPTCHA и применяются Политика конфиденциальности и Условия обслуживания применять.

Срок проверки reCAPTCHA истек. Перезагрузите страницу.

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности

© 2025 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru