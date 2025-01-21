21 января в Таганроге устраняют утечку на водопроводе воды в Северном микрорайоне. До вечера подача воды ограничена на многих улицах города, сообщает МУП «Управление «Водоканал».
Аварийные работы ведутся в переулке 1-м Новом, 12. В связи с этим водоснабжение осуществляется пониженным давлением в Северном микрорайоне, на улицах Бакинской, Л. Чайкиной, Инициативной, Нижней Линии, Шаумяна, Бабушкина, Социалистической и в районе Михайловки. Ориентировочно до 20 часов.
Ранее мы рассказали, что плановые отключения электроэнергии продолжатся в Таганроге с 20 по 22 января.
Фото из архива
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