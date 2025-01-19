Плановые отключения электроэнергии продолжатся в Таганроге с 20 по 22 января

По информации ПАО «Россети Юг», на следующей неделе, с 20 по 22 января, для производства плановых ремонтных работ и технического обслуживания оборудования будет отключена подача электроэнергии по некоторым адресам.

Так, в понедельник, 20 января, с 9 до 17 часов электричества не будет в СНТ «Дачное-2» на участках 377-486.

Во вторник, 21 января, с 9 до 17 часов без электроэнергии останутся переулки: Старо-Почтовый, 2-16, 1-15; Парковый, 31-45; Цеховой, 4-26, 3-21; Медный, 5-13, 4-16. И улицы: Мало-Почтовая, 7-13, 22-30; 3-я Котельная, 1-9, 2-8; Дзержинского, 93-121 а, 115/1-115/6, 106-136; Островского, 31-59, 20-50; 3-я Новосёловская, 9-37, 8-34; 4-я Новосёловская, 1-19, 2-14; Межевая, 42-64, 31-43.

В среду, 22 января, с 9 до 17 часов, свет отключат по следующим адресам: 21-й Мариупольский переулок, д. 1-17 б; 20-й Мариупольский переулок, д. 1-20; 19-й Мариупольский переулок, д. 1-20; 18-й Мариупольский переулок, д. 1-39; 17-й Мариупольский переулок, д. 1-56; 16-й Мариупольский переулок, д. 1-40; 15-й Мариупольский переулок, д. 1-28; 15-й Мариупольский переулок, д. 1-20. А также — на улицах Таврической, д. 1, 9 а, 21, 27, 31, 332 б, 44, 43; Бериева, 1-10; Паустовского, 1-57; Шолоховской, 4-28; Фаины Раневской, 1-9; Семейной, 9-11; Валерия Ткачука, 7-12.

«Включение электроэнергии будет возобновлено без предупреждения, будьте осторожны», — предупреждает администрация Таганрога.

Фото Россети Юг