В Таганроге установят дорожный знак на улице Дзержинского

Таганрожцы просят городские власти установить дорожный знак вначале улицы Дзержинского. Как пояснили в администрации Таганрога, соответствующее обращение уже направлено в подрядную организацию.

В соцсетях горожане сообщают, что в этом месте отсутствует дублирующий дорожный знак 5.15.1. — «Направление движения по полосам», который должен указывать, сколько полос имеется на проезжей части и в каком направлении можно двигаться.

«Из-за этого водители слишком поздно получают информацию о необходимости занять соответствующую полосу движения, нарушают ПДД или замедляют поток в процессе перестроения», — жалуются горожане.

Как нам сообщили в городской администрации, в адрес подрядной организации уже направлено обращение о необходимости установить знак движения по полосам, в соответствии с действующим проектом организации дорожного движения на улице Дзержинского,6.

«Работы планируется выполнить в первом квартале 2025 года», — уточнили в администрации Таганрога.

Ранее мы рассказали, что в Таганроге планируют начать ремонт дорог литой смесью.

Фото ВК Таганрогский Гор Транспорт