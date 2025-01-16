Главная » #Безопасность

В Таганроге установят дорожный знак на улице Дзержинского

На чтение 1 мин Просмотров 292 Опубликовано

Таганрожцы просят городские власти установить дорожный знак вначале улицы Дзержинского. Как пояснили в администрации Таганрога, соответствующее обращение уже направлено в подрядную организацию.

#Безопасность

В соцсетях горожане сообщают, что в этом месте отсутствует дублирующий дорожный знак 5.15.1. — «Направление движения по полосам», который должен указывать, сколько полос имеется на проезжей части и в каком направлении можно двигаться.

«Из-за этого водители слишком поздно получают информацию о необходимости занять соответствующую полосу движения, нарушают ПДД или замедляют поток в процессе перестроения», — жалуются горожане.

Как нам сообщили в городской администрации, в адрес подрядной организации уже направлено обращение о необходимости установить знак движения по полосам, в соответствии с действующим проектом организации дорожного движения на улице Дзержинского,6.

«Работы планируется выполнить в первом квартале 2025 года», — уточнили в администрации Таганрога.

Ранее мы рассказали, что в Таганроге планируют начать ремонт дорог литой смесью.

Фото ВК Таганрогский Гор Транспорт

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

безопасность дорожный знак новости Таганрог ул. Дзержинского
Таганрогская правда
Добавить комментарий

Этот сайт защищен reCAPTCHA и применяются Политика конфиденциальности и Условия обслуживания применять.

Срок проверки reCAPTCHA истек. Перезагрузите страницу.

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности

© 2025 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru