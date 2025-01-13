В Таганроге планируют начать ремонт дорог литой смесью

13 января на первом в наступившем году планерном совещании в администрации Таганрога среди прочих вопросов обсуждалась ликвидация ямочности на городских дорогах в зимнее время. Об этом сообщила глава города Светлана Камбулова.
По ее словам, ремонт литой асфальтобетонной смесью начнётся в ближайшее время.
«Поручила руководителю МКУ «Благоустройство» предоставить адресный перечень. Эта информация позволит нам эффективно распределить ресурсы и проконтролировать выполнение всех запланированных работ», — подчеркнула глава города.
Также участники планерного совещания обсудили итоги работы в прошлом году и поставили задачи на нынешний.
Ранее мы рассказали, что в Таганроге устранили пять аварийно опасных участков дорог.
Фото: скрин видео telegram -канала Светланы Камбуловой