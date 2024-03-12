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В Таганроге установили остановочный павильон в ЖК «Андреевский»

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В Таганроге установили остановочный павильон в районе ЖК «Андреевский». Его появления долго ждали жители микрорайона.

Город

В благоустройстве Таганрога принимают активное участие многие городские предприятия. Как сообщил в своем телеграм-канале глава городской администрации Андрей Фатеев, работы по установке павильона на остановке общественного транспорта выполнил АО «Тагмет».

Помогать в хороших делах стало доброй традицией коллектива предприятия. Новая остановка – это яркий пример социальной ответственности. Спасибо, что совместными усилиями мы делаем общее дело — создаём комфорт нашим жителям, — подчеркнул глава городской администрации.

Фото t.me/Fateev

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Таганрогская правда
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