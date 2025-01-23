В Таганроге разыскивают водителя, сбившего 10-летнего ребенка

23 января в Таганроге неизвестный водитель сбил 10-летнего мальчика и скрылся. Сотрудники полиции просят откликнуться очевидцев ДТП.

Как сообщила инспектор по пропаганде городской Госавтоинспекции Яна Султанова, происшествия случилось в 17.50 на улице Яблочкина в районе дома № 8. По предварительной информации, неизвестный водитель был на автомобиле в кузове седан белого цвета, государственный регистрационный знак 440. На регулируемом пешеходном переходе он сбил ребенка и покинул место ДТП. Сейчас мальчик с травмами госпитализирован в больницу.

Свидетелей и очевидцев, а так же лиц обладающих значимой информацией и записью видеорегистратора просят позвонить в Госавтоинспекцию Таганрога по телефону: 8 928 17 77 909.

Фото Госавтоинспекции Таганрога