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В Таганроге участники пресс-тура прокатились на туристическом трамвае

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В минувшие выходные в Таганроге прошел пресс-тур, участники которого познакомились с достопримечательностями города и совершили поездку на туристическом трамвае.

Новости Таганрога

Цель пресс-тура — повышение узнаваемости города как перспективного места для отдыха и туризма. Участниками мероприятия стали журналисты из Рязани, Воронежа, Краснодара, Ставрополя, Ростова, Черкесска. Они познакомились с историей Таганрога, основными достопримечательностями, популярными локациями и маршрутами, известными именами, посетили экспозиции музеев города.

На итоговом круглом столе в Таганрогском художественном музее гостям были представлены туристские продукты информационных центров ООО «АВИА-СИТИ» и ООО «Судаков Тревел». Участники мероприятия обменялись впечатлениями от посещения города, обсудили перспективы развития и туристические возможности территории, а также продвижение Таганрога в средствах массовой информации.

Фото tagancity.ru

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Таганрогская правда
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