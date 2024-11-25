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В Таганроге убрали мусор возле дома на улице Ломоносова

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Депутат городской Думы по 11-му округу Оксана Утёсова организовала уборку мусора на территории, прилегающей к многоквартирному жилому дому по улице Ломоносова, 53.

Город

«Чистота и порядок начинаются, прежде всего, с уважения и любви к своему городу, улице, дому, где ты проживаешь, – считает депутат. – Поэтому когда от лица всех собственников ко мне обратился старший по дому Юрий Федорович Лавров, оставить без внимания эту просьбу было нельзя. Постаралась отреагировать как можно скорее, и сегодня мусор, копившийся длительное время, убран.

Работы были проведены без привлечения бюджетных сил и средств.

Ранее мы рассказали, что в Таганроге ведется уборка территории вблизи Малой Черепахи.

Источник и фото dumataganroga.ru

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городская Дума новости Таганрог уборка мусора
Таганрогская правда
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