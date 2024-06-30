30 июня в Таганроге во время аварии на улице Дзержинского пострадал водитель велосипеда, сообщает Госавтоинспекция Ростовской области.

Авария случилась в 11.00 в районе дома № 165 А. По предварительной информации, 24-летний водитель автомобиля «ГАЗ 2834РЕ» при перестроении допустил столкновение с велосипедом «Мерида», которым управлял 54-летний водитель.

В результате ДТП велосипедист получил травмы и был доставлен в больницу. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее мы рассказали, что на трассе М-4 «Дон» грузовик врезался в пассажирский автобус.

Фото ВК «Таганрогское ДПС»