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В Таганроге у шестерых членов ОПГ изъяли 9 кг наркотиков

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В Таганроге транспортные полицейские задержали членов организованной группы, которая занималась сбытом наркотических средств и психотропных веществ. Об этом сообщает пресс-служба УТ МВД России по СКФО.

Новости Таганрога

Организовал группу 23-летний житель Таганрога, который  привлёк к торговле наркотиками пятерых знакомых в возрасте от 19 до 25 лет. Сам он получал от кураторов координаты схронов в Краснодарском крае, откуда забирал крупные партии запрещённых веществ. До Кубани и обратно его возил на машине один из подельников.

«В арендованной в Таганроге квартире третий сообщник занимался фасовкой наркотиков. А затем подготовленные к сбыту свёртки распределялись между оставшимися тремя участниками группы, исполнявшими роли курьеров-сбытчиков, и раскладывались по тайникам в Ростовской области с целью продажи. Закладки оборудовались в том числе в лесополосах вдоль железных дорог», — пишет источник.

Транспортные полицейские задержали всех членов группы и изъяли подготовленные для сбыта около 9 килограммов N-метилэфедрона, мефедрона, эфедрона, МДМА, марихуаны и гашиша.

Сейчас в отношении фигурантов возбуждены уголовные дела, все они заключены по стражу. Расследование продолжается.

Ранее мы рассказали, что на Дону осудили мужчину за убийство 25-летней давности.

Фото пресс-службы УТ МВД России по СКФО

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Таганрогская правда
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