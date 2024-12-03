На Дону осудили мужчину за убийство 25-летней давности

Местного жителя, совершившего двойное убийство и скрывавшегося от правосудия 25 лет, приговорили к 16 годам лишения свободы.

Ростовский областной суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 48-летнего мужчины. Фигурант обвинялся по ст. 105 УК РФ (убийство).

Установлено, что в 1999 году в Волгодонске осужденный и трое его знакомых распивали спиртные напитки в квартире у сожительницы одного из них. В компании произошел конфликт.

«Из-за неприязни к женщине злоумышленник совместно с двумя другими мужчинами с помощью бельевой веревки задушили сначала женщину, а затем таким же способом — ее 17-летнего сына», – сообщает пресс-служба Следкома Ростовской области.

После совершения убийства фигурант сменил личные данные и документы, длительное время находился в розыске. Установить его местонахождение и задержать удалось в январе 2024 года на территории Орловской области.

В отношении других участников преступления ранее вынесен обвинительный приговор.

Суд приговорил виновного к 16 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Приговор не вступил в законную силу.

Архивное видео СУ СКР по Ростовской области