В Таганроге трое выпускников сдали первые ЕГЭ на сто баллов

В мае выпускники 11-х классов таганрогских школ сдавали единый государственный экзамен по нескольким предметам: географии, литературе, химии, русскому языку и математике.
Трое из школьников набрали на экзаменах максимальные баллы. Это:
- Диана Жукова из Таганрогского педагогического лицея-интерната» — 100 баллов по литературе;
- Роман Рощинский из гимназии имени А.П. Чехова — 100 баллов по химии;
- Алиса Кидлова из школы № 10 — 100 баллов по химии.
Сдача экзаменов продолжается. Впереди у ребят ЕГЭ по информатике, английскому языку, истории, биологии, географии, литературе, физике и обществознанию. Удачи нашим выпускникам! – пожелал глава администрации Таганрога Андрей Фатеев.
Напомним, в Ростовской области первые ЕГЭ на 100 баллов написали 33 выпускника 11-х классов.
Фото tagobr.ru
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