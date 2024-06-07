Главная » #Образование

В Таганроге трое выпускников сдали первые ЕГЭ на сто баллов

На чтение 1 мин Просмотров 46 Опубликовано

В мае выпускники 11-х классов таганрогских школ сдавали единый государственный экзамен по нескольким предметам: географии, литературе, химии, русскому языку и математике.

#Образование

Трое из школьников набрали на экзаменах максимальные баллы. Это:

  • Диана Жукова из Таганрогского педагогического лицея-интерната» — 100 баллов по литературе;
  • Роман Рощинский из гимназии имени А.П. Чехова — 100 баллов по химии;
  • Алиса Кидлова из школы № 10 — 100 баллов по химии.
Алиса Кидлова
Роман Рощинский

Сдача экзаменов продолжается. Впереди у ребят ЕГЭ по информатике, английскому языку, истории, биологии, географии, литературе, физике и обществознанию. Удачи нашим выпускникам! – пожелал глава администрации Таганрога Андрей Фатеев.

Напомним, в Ростовской области первые ЕГЭ на 100 баллов написали 33 выпускника 11-х классов.

Фото tagobr.ru

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

ЕГЭ новости Таганрог школа
Таганрогская правда
Добавить комментарий

Этот сайт защищен reCAPTCHA и применяются Политика конфиденциальности и Условия обслуживания применять.

Срок проверки reCAPTCHA истек. Перезагрузите страницу.

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Политика конфиденциальности и защиты информации

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности

© 2024 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru