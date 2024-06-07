В Таганроге трое выпускников сдали первые ЕГЭ на сто баллов

В мае выпускники 11-х классов таганрогских школ сдавали единый государственный экзамен по нескольким предметам: географии, литературе, химии, русскому языку и математике.

Трое из школьников набрали на экзаменах максимальные баллы. Это:

Диана Жукова из Таганрогского педагогического лицея-интерната» — 100 баллов по литературе;

Роман Рощинский из гимназии имени А.П. Чехова — 100 баллов по химии;

Алиса Кидлова из школы № 10 — 100 баллов по химии.

Алиса Кидлова Роман Рощинский

Сдача экзаменов продолжается. Впереди у ребят ЕГЭ по информатике, английскому языку, истории, биологии, географии, литературе, физике и обществознанию. Удачи нашим выпускникам! – пожелал глава администрации Таганрога Андрей Фатеев.

Напомним, в Ростовской области первые ЕГЭ на 100 баллов написали 33 выпускника 11-х классов.

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