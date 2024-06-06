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33 выпускника Ростовской области получили по 100 баллов на первых ЕГЭ

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23 мая донские школьники сдавали ЕГЭ по географии, литературе и химии. 33 выпускника набрали по этим экзаменам максимальные баллы.

#Образование

Стобальники есть в Таганроге, Донецке, Ростове-на-Дону, Шахтах, Волгодонске, Азовском, Аксайском, Егорлыкском, Зерноградском, Каменском, Мясниковском районах. Большинство одиннадцатикласников успешно справились с экзаменационными заданиями.

Экзамен по химии сдавали 1796 участников, из которых свыше 80 баллов набрали 365 человек. Максимальное количество баллов получили 17 выпускников. Экзаменационная работа состояла из двух частей, включающих 34 задания, рассказали в донском правительстве.

В госэкзамене по литературе приняли участие 994 человека, из них 121 получил высокие баллы, а 15 – максимальные. В этом году в КИМах по литературе сокращено количество заданий базового уровня сложности с кратким ответом (с семи до шести), скорректированы критерии оценки выполнения заданий с развернутым ответом (в части повышения требований к грамотности). 

Географию в Ростовской области сдавал 471 участник, из них 32 набрали свыше 80 баллов, а один – 100 баллов. Из экзаменационной работы по географии исключены задания 21 и 22 с топографической картой, общее число заданий в экзаменационной работе сократилось с 31 до 29. 

В течение последних трех лет отмечается снижение количества участников ЕГЭ, не преодолевших минимальный порог по географии и литературе. Кроме того, в сравнении с прошлым годом, по географии вырос средний балл, – отметил первый заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов.

Следующие результаты выпускники узнают не позднее 14 июня: станут известны результаты ЕГЭ по русскому языку и математике базового уровня.

Фото donland.ru

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Таганрогская правда
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