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В Таганроге три машины столкнулись на ул. Маршала Жукова

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Вчера, 13 февраля, в Таганроге на улице Маршала Жукова произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трех машин. Об этом сообщает инспектор по пропаганде городского ОГИБДД Яна Султанова.

Новости Таганрога

Авария случилась около пяти часов дня в районе дома № 86. По предварительной информации, водитель автомобиля «Mazda» не выбрал безопасную  дистанцию и врезался в ехавший впереди «Citroën». А тот, в свою очередь, столкнулся с автомобилем «Hyundai».

В результате ДТП все машины получили механические повреждения, пострадавших нет. Полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего.

Фото телеграм-канал «Водители Таганрога»

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Таганрогская правда
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