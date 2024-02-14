В Таганроге три машины столкнулись на ул. Маршала Жукова

Вчера, 13 февраля, в Таганроге на улице Маршала Жукова произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трех машин. Об этом сообщает инспектор по пропаганде городского ОГИБДД Яна Султанова.

Авария случилась около пяти часов дня в районе дома № 86. По предварительной информации, водитель автомобиля «Mazda» не выбрал безопасную дистанцию и врезался в ехавший впереди «Citroën». А тот, в свою очередь, столкнулся с автомобилем «Hyundai».

В результате ДТП все машины получили механические повреждения, пострадавших нет. Полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего.

Фото телеграм-канал «Водители Таганрога»