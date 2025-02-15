В Таганроге три машины попали в аварию на 4-й Линии

14 февраля в Таганроге сразу три автомобиля получили механические повреждения во время аварии на улице 4-я Линия. Об этом сообщает инспектор по пропаганде городской Госавтоинспекции Яна Султанова.

Авария случилась в три часа дня в районе дома № 56. По предварительной информации, 37-летний водитель Kia Sportage врезался в стоящий автомобиль Renault Sandero, за рулем которого был 39-летний мужчина. От удара Renault отбросило на находившийся рядом Honda Accord.

«В результате ДТП машины получили механические повреждения. За медицинской помощью никто не обращался. Полицейские устанавливают все обстоятельства случившегося», — рассказала Яна Султанова.

Госавтоинспекции призывает водителей строго соблюдать правила дорожного движения, скоростной режим и дистанцию.

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Фото Госавтоинспекции Таганрога