В Таганроге три человека пострадали при столкновении двух иномарок на улице Чехова

Стали известны подробности сегодняшней аварии на улице Чехова в Таганроге.

Ранее в Госавтоинспекция Ростовской области сообщила, что 29 октября утром при столкновении Renault Kaptur и Toyota Prius в районе дома № 63 «Б» травмы получила 27-летняя женщина — водитель Renault.

«Уточняем, что в ДТП пострадали также 27-летний водитель Toyota Prius и 29-летний пассажир Renault Kaptur», — пояснили вечером 29 октября в пресс-службе Госавтоинспекции.

Напомним, авария произошла в 10.50. По предварительным данным, водитель Renault при повороте налево не уступила дорогу Toyota Prius и столкнулась с ним.

Пострадавшие доставлены в медицинское учреждение.

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