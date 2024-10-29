В Таганроге женщина-водитель пострадала в аварии на улице Чехова

29 октября в Таганроге на улице Чехова столкнулись два автомобиля.

Авария произошла в 10.50 в районе дома № 63 «Б». 27-летняя девушка, водитель Renault Kaptur, по предварительным данным, при повороте налево не уступила дорогу автомобилю Toyota Prius, под управлением 27-летнего водителя и столкнулась с ним.

«В результате ДТП водитель Renault Kaptur получила травмы и была доставлена в медицинское учреждение», — сообщает Госавтоинспекция Ростовской области.

Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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