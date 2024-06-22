В Таганроге три аварийных дома снесли за 1,3 млн рублей

В Таганроге ведется снос аварийных домов, сообщает официальный портал городской администрации.

В рамках муниципального контракта работы проводятся специалистами ООО «МеталлСам», финансирование осуществляется из областного и местного бюджетов.

На сегодняшний день уже снесено три аварийных дома, которые располагались на улице Котлостроительной и в районе станции Марцево. Стоимость работ составила 1,3 миллиона рублей. Планируется, что еще один ветхий дом, расположенный на станции Марцево, 5 (литер А) будет снесен до октября нынешнего года.

Ранее мы рассказали, что в Таганроге на ремонт и содержание дорог дополнительно потратят 154 млн рублей.

Фото tagancity.ru