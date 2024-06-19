В Таганроге на ремонт и содержание дорог дополнительно потратят 154 млн рублей

Городская Дума Таганрога в ходе своего заседания 18 июня внесла изменения и дополнения в городской бюджет, увеличив его доходную и расходную части на 2,2 млрд рублей – до 13,2 млрд рублей.

Увеличение связано с получением безвозмездных субсидий из областного бюджета, с дополнительными поступлениями налоговых и неналоговых доходов и последующим распределением этих средств по статьям расходов. Средства в основном предназначены для сферы городского хозяйства и благоустройства города.

Более 825 млн рублей выделено на рекультивацию земельных участков по Николаевскому шоссе, где ранее располагался городской полигон твёрдых бытовых отходов. Начавшиеся в прошлом году работы в рамках нацпроекта «Экология» и проекта «Чистая страна» выявили рядом с полигоном большую несанкционированную свалку. Чтобы включить этот участок в зону рекультивации, потребовалось вносить изменения в проектную документацию и заново проходить государственную экспертизу. Работы на общей площади около 40 га планируется завершить до конца 2024 года.

Около 752 млн рублей направлено таганрогским предприятиям ЖКХ на возмещение части платы граждан за коммунальные услуги. Тем самым погашается так называемая тарифная разница между реальной стоимостью коммунальных услуг и фактическими платежами населения.

На ремонт и содержание городских дорог предусмотрено более 154 млн рублей (в том числе на текущий ремонт дорог – более 70 млн рублей, на ремонт путепровода по ул. Бакинской – 16 млн рублей, на замену остановочных павильонов общественного транспорта – 67,5 млн рублей).

На установку детских игровых площадок выделено 7 млн рублей, на организацию льготной перевозки граждан в общественном транспорте – 9,7 млн рублей, на ликвидацию несанкционированных свалочных очагов на территории города – 10 млн рублей.

Около 8 млн рублей направлено на ремонтно-восстановительные работы инженерной инфраструктуры и элементов благоустройства Приморского парка и Приморского пляжа, пострадавших в результате прошлогоднего ноябрьского урагана.

Более 21 млн рублей предназначно на благоустройство рощи «Дубки», включая установку детского игрового комплекса «Кораблик» (данные средства, не освоенные в прошлом году, вновь выделены из областного бюджета).

На благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов выделено более 46 млн рублей. В перечень работ включено девять объектов.

Профинансированы три проекта (в общей сумме 3,5 млн рублей) по губернаторской программе инициативного бюджетирования «Сделаем вместе!»: благоустройство земельного участка общего пользования по ул. Кленовой, 19, ремонт тротуаров по ул. Котлостроительной (между домами №17 и №29) и в районе дома по ул. Сызранова, 26.

Значительные средства дополнительно направлены в сферу культуры и образования: на капитальный ремонт СКЦ «Приморский» – 55 млн рублей, на оснащение оборудованием Городского Дома культуры и благоустройство прилегающей к нему территории – более 31 млн рублей, на ремонт и оснащение мебелью технопарка «Кванториум» (лицей №28) – около 27 млн рублей.

Источник: городская Дума Таганрога, фото пресс-службы городской Думы и из архива «Таганрогской правды»