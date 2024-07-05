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В Таганроге трем маршрутам трамвая изменили расписание

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В Таганроге трамвайные маршруты №№ 2, 3 и 5 в выходные дни будут ходить так же, как и в будни.

Новости Таганрога

Самым востребованным трамвайным маршрутам в Таганроге увеличили время в пути. В выходные дни трамваи, следующие по маршрутам №№ 2, 3 и 5, будут перевозить пассажиров с 5.49 до 23.30. В субботу и воскресенье режим работы трамваев на этих маршрутах был на час короче, а временные интервалы — длиннее. Изменения действуют с 1 июля.

«Дорогие пассажиры, с 1 июля внесены изменения в расписание движения трамваев на маршрутах № 2, 3 и 5. Теперь временные интервалы стали одинаковыми и в выходные, и в будние дни. Напоминаем, что вы всегда можете отслеживать актуальное движение трамваев в мобильном приложении «Таганрогский трамвай» и «Яндекс.Картах». Это поможет вам спланировать свои поездки», — сообщает «Таганрогский трамвай» на своих информационных ресурсах.

Ранее мы рассказывали, что 3 июля легковушка врезалась в трамвай на Большом проспекте.

Фото Сергея Немцева, ВК «Таганрогский Городской Транспорт»

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Таганрогская правда
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