В Таганроге «Точка кипения» ЮФУ собрала юных  робототехников

В «Точке кипения» Инженерно-технологической академии ЮФУ Таганрога прошел региональный этап Международных образовательных STEAM-соревнований по робототехнике «Лига». «Богатый урожай» — такова тема этого сезона.

Участники готовили и защищали проекты, связанные с выращиванием, сбором, транспортировкой и хранением урожая пшеницы, подсолнечника, ягод, фруктов и трав. Большинство участников составили таганрожцы, также соревнования привлекли представителей Волгодонска.

В старшей возрастной категории одинаковое число баллов набрали сразу две команды. Это Илья Подунов, Артем Агеев и Сергей Андрющенко, которые предложили аграриям робота, изучающего состав почвы и вносящего в неё различные удобрения в зависимости от выращиваемых культур. А также Тимофей Гаркуша, Павел Пилипенко и Александр Ковтун со своим проектом «Лимон» — вертикальной многоярусной конструкцией с растительностью на каждом из этажей, со специальной системой полива. Теперь, когда в нашем городе для туристов построят новую многоэтажную гостиницу с холлом во всю её высоту, там благодаря проекту «Лимон» появится цветочная башня.

В средней возрастной категории (10-13 лет) победителями стали Ян Гринюк и Дмитрий Соболевский, предложившие роботизированную систему по выращиванию и сбору петрушки.

Наибольшее число участников оказалось в младшей возрастной категории — каждой из востми команд была присуждена победа в одной из номинаций.

«Труднее всего было начать, — поделился с нами представитель команды «Лего ферма» Роман Ланкин. – Потом все пошло, как по маслу.

К слову, «Лего ферма», победившая в номинации «Лучший дизайн проекта», представила подсолнечное поле (вот, откуда масло) и расположенную рядом пасеку. Роботы там не только выращивают подсолнечник, собирают урожай и хранят его, но и отпугивают от поля ворон. Тему команде подсказала педагог-руководитель Марина Ермолаева, отец которой был комбайнером и пасечником.

Самой молодой оказалась команда «Лего знайки» из таганрогского детского сада «Рябинушка», победившая в номинации «Пытливые умы».

Участники состоявшихся соревнований готовились к ним с начала учебного года, в процессе подготовки занимались не только робототехникой, но также изучали ботанику, зоологию, экологию, физику, химию, математику, развивали свою фантазию, осваивали дизайнерское искусство и ораторское мастерство.

Соревнования провел Центр молодежного инновационного творчества (ЦМИТ) «Умный кубик», в который преобразовался одноименный Лего-клуб. Создатель и руководитель «Умного кубика» Михаил Картавенко выразил признательность за помощь в организации и проведении областных соревнований Институту компьютерных технологий и информационной безопасности Южного федерального университета (ИКТИБ ЮФУ) и акционерному обществу «Научно-конструкторское бюро вычислительных систем» (АО НКБ ВС).

Ранее мы рассказали, что в таганрогском кампусе ЮФУ открылась брендированная лаборатория АО «Энергия».

Антон Словаков, фото автора