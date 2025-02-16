В таганрогском кампусе ЮФУ открылась брендированная лаборатория АО «Энергия»

Предприятие, специализирующееся на производстве химических источников тока, не первый год является партнёром Института управления в экономических, экологических и социальных системах ЮФУ.

В Инженерно-технологической академии Южного федерального университета состоялось торжественное открытие лаборатории АО «Энергия». Предприятие было основано в 1941 году и является крупнейшим в России производителем и разработчиком автономных энергоносителей большинства электрохимических систем.

AO «Энергия» уже долгое время выступает партнером Южного федерального университета, в том числе Института управления в экономических, экологических и социальных системах. Между АО «Энергия» и ЮФУ, а также ИУЭС ЮФУ существуют общие рамочные договоры о сотрудничестве и прохождении практик. Взаимодействие идёт и в научной сфере: в 2023 году была реализована НИР «Теоретические и практические аспекты устойчивого развития промышленного предприятия». С целью интенсификации партнерства было принято решение об открытии учебной брендированной аудитории АО «Энергия».

«Мы очень благодарны нашим партнёрам, которые не просто дают рабочие места для наших выпускников, но и выстраивают взаимодействие с университетом с самых ранних стадий, помогают с инфраструктурой, целевыми местами. Когда технологическая компания проявляет такой интерес, это является отличным доказательством высокого уровня экономического образования, которое даёт Южный федеральный университет. Специалисты ИУЭС нужны предприятиям и для эффективного управления персоналом, и для выстраивания грамотной экономической политики. Поэтому хочется пожелать ребятам удачи и успехов, а партнёров поблагодарить за то, что делают ставку на нас», – отметил проректор по образовательной деятельности и информационным технологиям ЮФУ Павел Махно.

В настоящий момент АО «Энергия» – стабильно работающее предприятие, имеющее значительные производственные мощности, собственную научную базу, отлаженные партнерские связи, уверенно идущее по пути инновационного развития. Большое внимание завод уделяет работам по модернизации источников тока, разработке новых изделий, освоению новых материалов и технологий, взаимоотношениям с партнерами и сотрудничеству с научными институтами.

«Открытие лаборатории в нашем Институте свидетельствует о том, что АО «Энергия» заинтересовано не только в реализации научно-исследовательской деятельности, которую мы ведем с ним с 2022 года, но и в подготовке молодых кадров: экономистов, управленцев, переводчиков. Предприятие готово стать базой практик для наших студентов, есть потенциал для дальнейших научных исследований. За последний год объём производства на заводе увеличился в 4 раза, а количество сотрудников – с 1500 до 3000 человек. Продукция, которую производит «Энергия», включена в перечень продукции отраслевых планов импортозамещения, и мы понимаем, что спрос на неё будет только расти», – добавила директор ИУЭС ЮФУ Юлия Развадовская.

К слову, председатель совета директоров АО «Энергия» Владимир Архипенко родился в Таганроге. В 1972 году он закончил ТРТИ (сейчас – ИТА ЮФУ), приехал по распределению в г. Елец и связал свою жизнь с промышленностью.

Завод выпускает источники питания как для бытовой, общепромышленной, так и для специальной техники, применяемой на воде, в воздухе, на земле и в космосе. Это одно из стратегически важных предприятий страны, деятельность которого с момента основания направлена на обеспечение безопасности нашего государства.

«Мы помогаем многим университетам, в основном это технические вузы. Но сделать продукцию – одно дело, реализовать её и найти рынки сбыта – другая и не менее важная задача. Для более быстрой адаптации в АО «Энергия» был создан лабораторный учебный центр. Он призван не только давать образовательные компетенции, но и помогать обучающимся в исследовательской деятельности. Также за каждым новым сотрудником АО «Энергия» закрепляется наставник, который курирует его работу в первые месяцы. Для тех, кто захочет переехать в Елец, есть и общежитие, и система корпоративных квартир, стипендиальные программы, программы поддержки молодых семей. Поэтому будем рады видеть вас!» – заключила Анастасия Семенкова, заместитель главного инженера по научной работе.

По окончании торжественной части для студентов ИУЭС ЮФУ провели лекцию, посвящённую разработке и производству химических источников тока на АО «Энергия», а также ответили на возникшие вопросы по трудоустройству. Теперь в брендированной аудитории корпуса «А» будут проводиться учебные и профориентационной мероприятия для обучающихся ИТА ЮФУ.

Тимур Пацюк, фото ЮФУ