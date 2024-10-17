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В Таганроге ТАНТК и ЮФУ будут вместе готовить кадры для авиапрома

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В Южном федеральном университете состоялось открытие совместной с ТАНТК им. Г.М. Бериева лаборатории современных методов управления промышленным предприятием.

#Образование

ПАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева» продолжает стратегическое партнерство с ЮФУ в подготовке кадров для авиапрома. Доказательство тому — торжественное открытие лаборатории современных методов управления промышленным предприятием в структуре Института управления в экономических, экологических и социальных системах (директор – Юлия Развадовская) Южного федерального университета. В церемонии открытия приняли участие руководители ТАНТК и университета во главе с управляющим директором комплекса Павлом Павловым и ректором ЮФУ Инной Шевченко.

Лаборатория является очередным этапом долгосрочного сотрудничества между Южным федеральным университетом и ПАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева», реализуемого по различным направлениям: профориентация, наука, образовательная деятельность, целевая подготовка студентов и обучение сотрудников.

Также в лаборатории будут заниматься проведением научных исследований в области экономики и управления, созданием условий для совершенствования научной деятельности студентов и преподавателей в рамках университета. А также организацией единой площадки для реализации образовательной, научной и проектной деятельности в области экономики и управления для студентов, проведением конференций, семинаров, открытых лекций и мастер-классов.

Нужно отметить, что открытие лаборатории стало продолжением реализации масштабного проекта: «Школа – Вуз – Предприятие», или же «Корпоративный университет для школьников», запущенного Объединенной авиастроительной корпорацией (входит в Госкорпорацию Ростех) и ТАНТК им. Г.М. Бериева совместно с ЮФУ в 2022 году. Этот проект ориентирован не только на простое удовлетворение потребности отрасли в квалифицированных кадрах, но, прежде всего, на подготовку мотивированных, целеустремленных, патриотически настроенных и технически грамотных специалистов для работы на предприятиях, входящих в состав корпорации.

Право прочитать первую лекцию студентам предоставили директору дирекции ПАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева» Владимиру Карагодину, который рассказал о развитии авиастроения в Таганроге и истории комплекса, отпраздновавшего в этом году 90-летие со дня основания.

Новая лаборатория позволит ТАНТК еще более эффективно воплощать в жизнь совместные с ЮФУ проекты, поможет в интеграции проектной, образовательной и научной деятельности, в реализации мероприятий, направленных на подготовку необходимых квалифицированных кадров. Задача на перспективу – многократно увеличив число выпускников школ, заинтересованных в получении инженерного образования и в работе в структуре ОАК, создать сплоченную команду профессионалов, готовых решать задачи любой сложности, которые могут быть поставлены перед авиационной отраслью.

Фото пресс-центра ЮФУ

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Таганрогская правда
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