В Таганроге свои двери открыл Военный учебный центр ЮФУ

В Таганроге День открытых дверей прошел в Военном учебном центре Южного федерального университета. Преподаватели и курсанты принимали гостей: потенциальных абитуриентов, их родителей и других родственников.

Визитерам была предоставлена уникальная возможность познакомиться со специальностями, по которым осуществляется обучение, побывать в учебных аудиториях, оснащенных новейшим оборудованием, увидеть используемые в процессе обучения современные тренажеры и образцы вооружения и военной техники.

Один из преподавателей полковник Дмитрий Петрунин в своем выступлении подробно рассказал всем пришедшим об особенностях поступления и обучения в Военном учебном центре и о дальнейшем прохождении трехгодичной офицерской службы по контракту с Министерством обороны, а также посоветовал абитуриентам поторопиться в свои местные военкоматы, не дожидаясь начала призывной кампании, но для начала обменяться номерами телефонов с одним из преподавателей ВУЦ ЮФУ – ради консультаций по телефону.

Мальчишки-старшеклассники и преподаватели ВУЦ ЮФУ, а это – старшие офицеры – полковники и подполковники – общались едва ли не на равных. И это – нормально: вузовские военные учебные центры, в том числе один из крупнейших и ведущих в стране ВУЦ ЮФУ, готовят будущую интеллектуальную элиту Вооруженных Сил Российской Федерации. Но лично меня больше всего тронуло, когда двое парней с гражданки, пользуясь тем, что рядом нет офицеров, спросили у двух курсантов, которые годами ненамного старше, однако гораздо взрослее: «А преподаватели нормальные?» Курсанты хором ответили: «Отличные!» И было совершенно ясно, что они не лукавят.

На всякий случай поясню: курсанты и преподаватели ВУЦ ЮФУ встречаются раз в неделю. В остальные дни эти парни остаются студентами ЮФУ, и живут они не в казармах, а в общежитиях или у себя дома.

Будем надеяться, нынешние абитуриенты ВУЦ ЮФУ станут защитниками Отечества, у которого не будет врагов, для которого все остальные страны мира окажутся дружественными. Будем надеяться, эти ребята станут защитниками не только Отечества, но и всего человечества.

Ранее мы рассказали, что в Таганроге пройдет студенческий КВН «Рыцарь-2025».

Владимир Прозоровский, фото автора