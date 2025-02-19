В Таганроге пройдет студенческий КВН «Рыцарь-2025»

20 февраля в преддверии Дня защитника Отечества в Студенческом клубе ЮФУ Таганрога состоится традиционный военный КВН «Рыцарь-2025».
В нем, как обычно, примут участие три таганрогские и две ростовские команды, представляющие все пять выпускающих кафедр Военного учебного центра Южного федерального университета (ВУЦ ЮФУ).
Начало – в 15.30 в Студклубе по адресу: ул. Чехова, 22. Билеты еще есть.
Ранее мы рассказали, что Таганрогский музей-заповедник проводит онлайн-конкурс детских мини-спектаклей.
Фото ЮФУ (из архива)
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