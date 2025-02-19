В Таганроге пройдет студенческий КВН «Рыцарь-2025»

20 февраля в преддверии Дня защитника Отечества в Студенческом клубе ЮФУ Таганрога состоится традиционный военный КВН «Рыцарь-2025».

В нем, как обычно, примут участие три таганрогские и две ростовские команды, представляющие все пять выпускающих кафедр Военного учебного центра Южного федерального университета (ВУЦ ЮФУ).

Начало – в 15.30 в Студклубе по адресу: ул. Чехова, 22. Билеты еще есть.

Ранее мы рассказали, что Таганрогский музей-заповедник проводит онлайн-конкурс детских мини-спектаклей.

Фото ЮФУ (из архива)