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В Таганроге пройдет студенческий КВН «Рыцарь-2025»

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20 февраля в преддверии Дня защитника Отечества в Студенческом клубе ЮФУ Таганрога состоится традиционный военный КВН «Рыцарь-2025».

Культура

В нем, как обычно, примут участие три таганрогские и две ростовские команды, представляющие все пять выпускающих кафедр Военного учебного центра Южного федерального университета (ВУЦ ЮФУ).

Начало – в 15.30 в Студклубе по адресу: ул. Чехова, 22.  Билеты еще есть.

Ранее мы рассказали, что Таганрогский музей-заповедник проводит онлайн-конкурс детских мини-спектаклей.

Фото ЮФУ (из архива)

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Таганрогская правда
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