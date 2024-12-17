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В Таганроге суд вынесет приговор женщине, напавшей на полицейского

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В Таганрогский городской суд передано на рассмотрение уголовное дело в отношении 27-летней жительницы Куйбышевского района напавшей на полицейского. Об этом сообщает пресс-служба Южной транспортной прокуратуры.

Новости Таганрога

Женщина обвиняется сразу по двум статьям УК РФ: применении насилия, не опасного для здоровья, в отношении представителя власти и публичном оскорблении представителя власти.

В ходе следствия установлено, что фигурантка, совершившая административное правонарушение, была недовольна законными действиями сотрудника Таганрогского линейного отдела МВД России на транспорте. Она оскорбляла стража правопорядка, используя нецензурную брань. После чего полезла в драку и «нанесла удар, причинив ему физическую боль». Теперь обвиняемой грозит до пяти лет лишения свободы.

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Фото Анатолия Ивашова (из архива)

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Таганрогская правда
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